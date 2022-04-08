С такой инициативой выступила группа историков, политологов, литературоведов и филологов, в частности Игорь Петрий, Тарас Радь, Даниил Ильницкий и Богдан Тихолоз.
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Во Львове хотят переименовать более 30 улиц
По мнению инициаторов, особенно в период войны "топонимика города и его культурное пространство в целом требуют системной и полной дерусификации и деколонизации".
О каких улицах говорится:
- Абхазская
- Боткина
- Брюллова
- Венецианова
- Врубеля
- Герцена
- Глинки
- Дагестанская
- Жуковского
- Ковалевской
- Козланюка
- Комарова
- Короленко
- Корятская
- Курильская
- Лобачевского
- Мельничука
- Менделеева
- Орельская
- Павлова
- Перова
- Рылеева
- Росси
- Самарская
- Сеченова
- Таманская
- Толстого
- Чайковского
- Чехова
- Чувашская
- Шереметы
Так, перечисленные улицы предлагают назвать в честь выдающихся фигур украинской истории и культуры.
Тарас Радь отметил, что инициатива в процессе разработки, а уже в ближайшее время она официально будет представлена во Львовский горсовет.