С такой инициативой выступила группа историков, политологов, литературоведов и филологов, в частности Игорь Петрий, Тарас Радь, Даниил Ильницкий и Богдан Тихолоз.

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Во Львове хотят переименовать более 30 улиц

По мнению инициаторов, особенно в период войны "топонимика города и его культурное пространство в целом требуют системной и полной дерусификации и деколонизации".

О каких улицах говорится:

Абхазская

Боткина

Брюллова

Венецианова

Врубеля

Герцена

Глинки

Дагестанская

Жуковского

Ковалевской

Козланюка

Комарова

Короленко

Корятская

Курильская

Лобачевского

Мельничука

Менделеева

Орельская

Павлова

Перова

Рылеева

Росси

Самарская

Сеченова

Таманская

Толстого

Чайковского

Чехова

Чувашская

Шереметы

Так, перечисленные улицы предлагают назвать в честь выдающихся фигур украинской истории и культуры.

Тарас Радь отметил, что инициатива в процессе разработки, а уже в ближайшее время она официально будет представлена ​​во Львовский горсовет.

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