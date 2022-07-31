Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан в эфире телемарафона единых новостей, передает 24 канал. Ранее Сенат принял резолюцию, призывающую Госдеп принять положительное решение в этом вопросе.

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Признание России спонсоркой терроризма не повлияет на санкции

По словам Андреа Калан, для того чтобы признать страну спонсоркой терроризма, необходимо установить специальные критерии, и Конгресс США как раз занимается этим.

Когда речь идет о спонсировании терроризма, существуют критерии. Нам нужно установить эти критерии, чтобы назвать страну спонсором терроризма. Наш Конгресс установит эти критерии,

– заявила Калан.

При этом официальный представитель Госдепа США отметила, что признание такой страной россии фактически не повлияет на ужесточение против нее санкций.

Потому что те санкции, самые мощные уже существующие санкции, они похожи на те, которые применяются, когда страну объявляют спонсором терроризма,

– подчеркнула американская чиновница.

Напомним, что на днях госсекретарь США Энтони Блинкен выразил неуверенность в признании России государством-спонсором терроризма, несмотря на единогласную поддержку соответствующей резолюции Сенатом.

Он заявил, что практические последствия такого решения одинаковы с уже принятыми против России санкциями. При этом, по утверждению The New York Times, добавление кремля в один список с Северной Кореей, Сирией, Кубой и Ираном может окончательно разорвать все дипломатические отношения между Вашингтоном и москвой.

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