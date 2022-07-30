российские оккупанты совершили против Украины и украинцев ужасные преступления, показав на весь мир, что они террористы и не собираются соблюдать какие-либо правила войны и международных норм. Цивилизованный мир уже готов называть россиян террористами, как они того заслуживают, но некоторые чиновники до сих пор боятся разрывать дипломатические связи с кремлем.

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Блинкен протестует о признании россия страной-террористом

Сенат США единогласно поддержал резолюцию по признанию россии страной-спонсором терроризма. Безумные преступления, совершаемые российскими оккупантами даже над пленными, открыли миру глаза, что лишь решительные мощные удары могут остановить россиян.

путин сидит на вершине государственного террористического аппарата. Санкции, которые мы ввели, очень эффективны, но мы должны сделать гораздо больше,

– заявил сенатор от Южной Каролины, республиканец Линдси Грэм.

А вот государственный секретарь США Энтони Блинкен не слишком уверен в такой позиции. По его мнению, санкции – вполне действенный инструмент и соответствуют статусу россии как террористу, но постановка кремля в один ряд с Северной Кореей, Сирией, Кубой и Ираном может окончательно разорвать все дипломатические отношения между Вашингтоном и москвой.

"Практические последствия того, какие санкции мы ввели, и признание россии страной-спонсором терроризма – одинаковые", – заявил Блинкен.

Впрочем, если постановление демократов о признании россии страной-спонсором терроризма примет Конгресс, то Госдепартамент не сможет остановить предоставление оккупантам статуса, которого они заслуживают.

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