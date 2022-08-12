Білий дім не хоче втрачати можливість переговорів з росією. Про це 24 каналу сказав політолог Тарас Семенюк.

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США не хочуть обірвати канали перемовин

Сполучені Штати, зокрема держсекретар Ентоні Блінкен, гальмують надання статусу. Політолог пояснив, що такий статус фактично обірве усі дипломатичні канали переговорів.

Між росією та США тривають переговори. Є певні дипломатичні треки, які працюють. Очевидно, надання росії статусу зупинить їх. А штати цього не бажають. Я мало вірю в те, що США можуть офіційно визнати росію державою, яка спонсорує тероризм. Реальність, саме в цьому питанні, є дещо іншою,

– сказав він.

Нам важливі конкретні речі

На переконання Семенюка, ми можемо говорити про символізм, про певні ярлики, які будуть вішати, і вони накладатимуть негативну репутацію на росію. Але ключове для нас – це постачання західної зброї.

"Важливо, аби нам давали зброю. Очевидно, ми з цим боргом самостійно впораємося. Це питання номер один і основна ціль. А символізм – він потрібен. Але ми маємо розуміти, що не усі в світі можуть поділяти нашу думку і нашу позицію щодо таких символів. Це усі прекрасно розуміють – і президент, і уряд і міністр оборони Рєзніков. Вони безпосередньо залучені до переговорів в рамках платформи Рамштайн щодо отримання нових видів озброєнь", – зауважив політолог.

Західна зброя працює

Як наголосив Семенюк, нещодавно Україні передали нові установки М-270. Тож бачимо, що процес йде. Політолог розповів, що спілкується з військовими на фронті. Вони говорять, що стало легше, адже вибили склади й тили окупантів, і вони вже не такі агресивні, як були раніше.

Іноземна зброя, яка до нас надходить, вона працює і робить погоду по всій лінії фронту. А символізми ми можемо залишити на закуску,

– резюмував він.

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