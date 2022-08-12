Белый дом не хочет упускать возможность переговоров с россией. Об этом 24 каналу сказал политолог Тарас Семенюк.

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США не хотят оборвать каналы переговоров

Соединенные Штаты, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, тормозят предоставление статуса. Политолог объяснил, что подобный статус фактически оборвет все дипломатические каналы переговоров.

Между россией и США продолжаются переговоры. Есть определенные работающие дипломатические треки. Очевидно, придание россии статуса остановит их. А штаты этого не хотят. Я мало верю в то, что США могут официально признать россию государством, спонсирующим терроризм. Реальность, именно в этом вопросе, несколько иная,

– сказал он.

Нам важны конкретные вещи

По убеждению Семенюка, мы можем говорить о символизме, об определенных ярлыках, которые будут вешать, и они будут накладывать негативную репутацию на россию. Но ключевая для нас – это поставка западного оружия.

"Важно, чтобы нам давали оружие. Очевидно, мы с этим долгом самостоятельно справимся. Это вопрос номер один и основная цель. А символизм – он нужен. Но мы должны понимать, что не все в мире могут разделять наше мнение и нашу позицию по поводу таких символов. Это все прекрасно понимают – и президент, и правительство и министр обороны Резников. Они напрямую вовлечены в переговоры в рамках платформы Рамштайн по получению новых видов вооружений", – отметил политолог.

Западное оружие работает

Как отметил Семенюк, недавно Украине передали новые установки М-270. Поэтому мы видим, что процесс идет. Политолог рассказал, что общается с военными на фронте. Они говорят, что стало легче, ведь выбили склады и тылы оккупантов, и они уже не так агрессивны, как были раньше.

Иностранное оружие, которое к нам поступает, оно работает и делает погоду по всей линии фронта. А символизмы мы можем оставить на закуску,

– резюмировал он.

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