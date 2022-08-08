Ранее Сенат единогласно принял резолюцию , призывающую Госдеп принять положительное решение по этому вопросу. По словам посла США Бриджит Бринк, Вашингтон продолжит делать все, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее военные преступления.

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Сенаторы объяснили, почему Россию необходимо признать страной-спонсором терроризма

Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, представляющие Республиканскую и Демократическую партии США, в очередной раз призвали Государственный департамент Соединенных Штатов признать Россию государством, спонсирующим терроризм.

По их словам, это необходимо сделать до того, как страна-агрессорка попытается аннексировать временно оккупированные территории Украины. Блюменталь заявил, что администрация должна фактически сказать россии, что Соединенные Штаты сделают ее изгнанником, как раньше Иран и Кубу.

Это сигнал всему миру – мы не прощаем и не забываем, а США целиком и полностью поддерживают Украину,

– заметил Грэм.

После того, как Госдеп примет это решение, откроется и возможность подавать иски против России в американские суды, чтобы получить компенсации за ущерб, причиненный Украине российской оккупационной армией.

Кроме того, на страну-террористку значительно усилится санкционное давление. Ведь президент США получит полномочия вводить ограничения против стран, которые продолжат сотрудничать с Россией.

По словам Грэма, Соединенным Штатам необходимо действовать на опережение, поскольку Россия уже готовит так называемые "референдумы" на временно оккупированных ею украинских территориях.

"Если бы мы ввели санкции до начала вторжения, это могло бы изменить все", - подытожил сенатор.

Любопытно! Если Госдеп США примет резолюцию, то Россия станет пятым государством в списке спонсирующих терроризм стран. Сейчас в нем есть Куба, Сирия, Северная Корея и Иран.

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