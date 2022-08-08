Раніше Сенат одноголосно ухвалив резолюцію, що закликає Держдеп прийняти позитивне рішення у цьому питанні. За словами амбасадорки США Бріджит Брінк, Вашингтон продовжить робити все, щоб притягнути росію до відповідальності за її воєнні злочини.

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Сенатори пояснили, чому росію необхідно визнати країною-спонсоркою тероризму

Сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь, які представляють Республіканську та Демократичну партії США, вчергове закликали Державний департамент Сполучених Штатів визнати росію державою, котра спонсорує тероризм.

За їхніми словами, це необхідно зробити до того, як країна-агресорка спробує анексувати тимчасово окуповані території України. Блюменталь заявив, що адміністрація повинна фактично сказати росії, що Сполучені Штати зроблять її вигнанцем, як раніше Іран і Кубу.

Це сигнал усьому світу – ми не пробачаємо і не забуваємо, а США цілком і повністю підтримують Україну,

– зауважив Грем.

Після того, як Держдеп ухвалить це рішення, відкриється й можливість подавати позови проти росії до американських судів, щоб отримати компенсації за шкоду, завдану Україні російською окупаційною армією.

Окрім цього, на країну-терористку значно посилиться санкційний тиск. Адже президент США отримає повноваження запроваджувати обмеження проти країн, які продовжать співпрацювати з росією.

За словами Грема, Сполученим Штатам необхідно діяти на випередження, позаяк росія вже готує так звані "референдуми" на тимчасово окупованих нею українських територіях.

"Якби ми запровадили санкції до початку вторгнення, це могло б усе змінити", – підсумував сенатор.

Цікаво! Якщо Держдеп США ухвалить резолюцію, то росія стане п'ятою державою у списку країн, що спонсорують тероризм. Наразі у ньому є Куба, Сирія, Північна Корея та Іран.

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