Про це заявило видання Politico з посиланням на власні джерела. Раніше Дмитро Кулеба також сказав, що США поки не готова визнати росію державою – спонсоркою тероризму.

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У Штатах побоюються, що включення росії до списку держав-спонсорів тероризму може поставити під загрозу угоду щодо дозволу зерновим суднам залишати українські порти, котрий зменшив напругу на глобальному продовольчому ринку.

Крім того, країна з чорного списку терористів підпадає під загальні санкції, через які США фактично позбавляють американців можливості участі в ділових відносинах у цих країнах. Це включатиме різних суб'єктів приватного сектору та вплине на ключові економічні відносини, які підтримують США попри низку санкцій.

Дехто на капітолійському пагорбі наводить контраргумент: ухвалення Конгресом законодавства про визнання росії країною-спонсором тероризму не призведе до автоматичного застосування санкцій, які зірвуть план доставки продуктів харчування. Казначейство могло б також розробити виключення, щоб догодити промисловості,

– пише видання.

Що цьому передувало

Ще у травні Верховна Рада України звернулася до Конгресу США з проханням визнати росію країною-спонсором тероризму. З таким же закликом до світової спільноти регулярно звертаються Президент України Володимир Зеленський і глава МЗС Дмитро Кулеба.

21 липня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі виступила з вимогою до держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму, у зворотному випадку Конгрес сам ухвалить таке рішення.

27 липня Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає Державний департамент визнати Росію державою-спонсором тероризму. Тоді Зеленський подякував американським сенаторам, які одноголосно схвалили резолюцію.

Ще 11 серпня сейм Латвії визнав росію державою, яка спонсорує тероризм у світі. Разом з тим країна закликала Євросоюз припинити видавати візи громадянам росії та білорусі.

Додамо, що раніше міністерство закордонних справ росії пригрозило США повним розірванням дипломатичних стосунків у випадку визнання росії державою-спонсоркою тероризму. Директор департаменту Північної Америки МЗС росії олександр дарчієв заявив, що москва висунула Вашингтону попередження.

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