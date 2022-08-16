Кулеба про опір США у визнанні росії державою-терористом
Зокрема, мовиться про США. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Дмитру Гордону.
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За словами Кулеби, влада США поки не готова визнати росію державою-спонсором тероризму. Все через вплив цього рішення на відносини між країнами.
Кулеба зазначив, що американці поки що опираються, "але ми працюємо, щоб це відбулося".
Ми вже бачимо, як починають різні країни, там, приймати рішення, говорять про росію як про терориста. Але це політичні оцінки. Ми зараз працюємо, і це завдання. Американці опираються поки, бо для їхньої країни це матиме дуже серйозні наслідки для відносин з росією,
– підкреслив Кулеба.
Також очільник українського МЗС зазначив, що президент України особисто зайнявся цим питанням. Визнання росії державою-спонсором тероризму від США Володимир Зеленський визначив пріоритетним.
Фейгін про те що стримує США
Правозахисник та опозиціонер Марк Фейгін також висловився щодо опору США, й навіть назвав ймовірні причини, чому ця країна так себе поводить у даному питанні.
Процес присвоєння росії цього статусу триває, його запустили Латвія та Литва. Я гадаю, що у США це важче йтиме, бо стосується обмежень для геть усіх сфер – візових, банківських та санкції для третіх країн,
– заявив він.
На думку Фейгіна, саме майбутні обмеження і стримують США від прийняття такого рішення.
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