Кулеба о сопротивлении США в признании россии государством-террористом
В частности, говорится о США. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Дмитрию Гордону.
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По словам Кулебы, власти США пока не готовы признать россию государством-спонсором терроризма. Все из-за влияния этого решения на отношения между странами.
Кулеба отметил, что американцы пока сопротивляются, "но мы работаем, чтобы это произошло".
Мы уже видим, как начинают разные страны, там, принимать решения, говорят о россии как о террористе. Но это политические оценки. Мы сейчас работаем, и это задача. Американцы пока противятся, потому что для их страны это будет иметь очень серьезные последствия для отношений с россией,
– подчеркнул Кулеба.
Также глава украинского МИД отметил, что президент Украины лично занялся этим вопросом. Признание россии государством-спонсором терроризма от США Владимир Зеленский определил приоритетным.
Фейгин о том, что сдерживает США
Правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин также высказался по поводу сопротивления США, и даже назвал вероятные причины, почему эта страна так себя ведет в данном вопросе.
Процесс присвоения россии этого статуса продолжается, его запустили Латвия и Литва. Я думаю, что в США это будет труднее идти, поскольку касается ограничений для всех сфер – визовых, банковских и санкции для третьих стран,
– заявил он.
По мнению Фейгина, именно будущие ограничения и удерживают США от принятия такого решения.
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