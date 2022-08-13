Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, пострадавшие от российской агрессии украинцы могли бы получить компенсацию от россии через американские суды.
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Это могут быть десятки тысяч долларов компенсации
Шейтельман признает, что о компенсации пока можно говорить только условно. Но если опираться на выплаты, которые были после Второй мировой, то на сегодня это были бы десятки тысячи долларов.
Это не только касается тех, у кого погиб родной. Если ты стал беженцом – сможешь обратиться в американский суд и получить компенсацию. По таким прецедентам, что были после Второй мировой, если все пересчитать на нынешние цены, то получатся десятки тысяч долларов компенсации, – отметил Шейтельман.
Если такое решение реально когда-нибудь примут в США, то граждане смогут подавать и представительные иски – когда судится сразу группа людей. Такие возможные компенсации могут стать серьезной проблемой для россии. Ведь пострадали от агрессии миллионы украинцев.
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