В этом списке четыре страны: Северная Корея, Иран, Куба и Сирия. Однако в США могут внести в список стран-террористов и россию.

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россия грозит США расторжением отношений

Директор департамента Северной Америки МИД россии александр дарчиев заявил, что москва выдвинула Вашингтону предупреждение. Мол, что признание россии государством-спонсором терроризма может привести к полному разрыву дипломатических отношений между странами.

В этом контексте вспомню обсуждаемую в настоящее время в Конгрессе законодательную инициативу объявить россию страной-спонсором терроризма. Если она будет реализована, это означает пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних отношений – вплоть до снижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена,

– сказал дарчиев.

У Андрея Ермака другое мнение на этот счет

В то же время руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что россия должна быть признана страной-спонсоркой терроризма. Этот шаг и другие ограничения для страны-агрессорки помогут разрушить ее экономику.

Визовый бан для россиян, ограничение цены на нефть, газовое эмбарго, оружие, оружие, оружие… Эти шаги помогут нам победить россию, разрушив ее экономику, армию, а также лишат их желания воевать и шантажировать западный мир,

– подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним, что недавно Латвия признала россию страной-спонсором терроризма. После этого российские хакеры сразу атаковали сайт Сейма страны.

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