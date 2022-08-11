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Актуально Сейм Латвии признал россию страной-спонсором терроризма
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Что известно о признании россии спонсором терроризма
11 августа Сейм Латвии признал россию государством, спонсирующим терроризм в мире. Глава комиссии по иностранным делам Рихардс Кольс подчеркнул, что москва уже много лет поддерживает и финансирует террористов. Она является крупнейшим поставщиком оружия в Сирию, а также стоит за сбитием самолета МН-17 и отравлении семьи Скрипачей.
Латвийские чиновники подчеркнули, что российская армия жестко убивает украинцев и нарушает все международные правила. Они выразили солидарность с погибшими гражданами Украины.
Кстати, Рига призвала страны Евросоюза прекратить выдавать визы россиянам и белорусам. Заметим, что в Латвии россиянам перестали выдавать визы с 5 августа. Исключение – поездка на похороны близкого родственника.
В Офисе Президента поблагодарили латвийских коллег за важное решение и призвали другие страны ЕС брать пример. При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россия уже давно заслужила статус страны, финансирующей терроризм.
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