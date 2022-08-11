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Актуально Сейм Латвії визнав росію країною-спонсором тероризму



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Що відомо про визнання росії спонсоркою тероризму

11 серпня Сейм Латвії визнав росію державою, яка спонсорує тероризм у світі. Голова комісії щодо закордонних справ Ріхардс Кольс наголосив, що москва вже багато років підтримує та фінансує терористів. Вона є найбільшим постачальником зброї у Сирію, а також стоїть на збиттям літака МН-17 та отруєнням родини Скрипалів.

Латвійські чиновники наголосили, що російська армія жорстко вбиває українців та порушує всі міжнародні правила. Вони висловили солідарність за загиблими громадянами України.

До речі, Рига закликала країни Євросоюзу припинити видавати візи росіянам та білорусам. Зауважимо, у Латвії росіянам перестали видавати візи з 5 серпня. Винятки – поїздка на похорон близького родича.

В Офісі Президента подякували латвійським колегам за важливе рішення та закликали інші країни ЄС брати приклад. При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що росія вже давно заслужила на статус країни, яка фінансує тероризм.

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