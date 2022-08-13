Наразі у цьому списку чотири країни: Північна Корея, Іран, Куба та Сирія. Проте у США можуть внести до списку країн-терористів й росію.

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росія погрожує США розірванням стосунків

Директор департаменту Північної Америки МЗС росії олександр дарчієв заявив, що москва висунула Вашингтону попередження. Мовляв, що визнання росії державою-спонсоркою тероризму може призвести до повного розриву дипломатичних стосунків між країнами.

У цьому контексті згадаю обговорювану наразі у Конгресі законодавчу ініціативу оголосити росію країною-спонсором тероризму. Якщо вона буде реалізована, це означатиме перетин Вашингтоном точки неповернення з найсерйознішим супутнім збитком для двосторонніх відносин – аж до зниження їхнього рівня і навіть розриву. Американська сторона попереджена,

– сказав дарчієв.

У Андрія Єрмака інша думка з цього приводу

Натомість керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що росію необхідно визнати країною-спонсоркою тероризму. Цей крок та інші обмеження для країни-агресорки допоможуть зруйнувати її економіку.

Візовий бан для росіян, обмеження ціни на нафту, газове ембарго, зброя, зброя, зброя… Ці кроки допоможуть нам перемогти росію, зруйнувавши її економіку, армію, а також позбавлять їх бажання воювати та шантажувати західний світ,

– наголосив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що нещодавно Латвія визнала росію країною-спонсоркою тероризму. Після цього російські хакери одразу атакували сайт Сейму країни.

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