Наразі у цьому списку чотири країни: Північна Корея, Іран, Куба та Сирія. Проте у США можуть внести до списку країн-терористів й росію.
До теми Чи визнають росію таки державою-терористом: експерт оцінив імовірність
росія погрожує США розірванням стосунків
Директор департаменту Північної Америки МЗС росії олександр дарчієв заявив, що москва висунула Вашингтону попередження. Мовляв, що визнання росії державою-спонсоркою тероризму може призвести до повного розриву дипломатичних стосунків між країнами.
У цьому контексті згадаю обговорювану наразі у Конгресі законодавчу ініціативу оголосити росію країною-спонсором тероризму. Якщо вона буде реалізована, це означатиме перетин Вашингтоном точки неповернення з найсерйознішим супутнім збитком для двосторонніх відносин – аж до зниження їхнього рівня і навіть розриву. Американська сторона попереджена,
– сказав дарчієв.
У Андрія Єрмака інша думка з цього приводу
Натомість керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що росію необхідно визнати країною-спонсоркою тероризму. Цей крок та інші обмеження для країни-агресорки допоможуть зруйнувати її економіку.
Візовий бан для росіян, обмеження ціни на нафту, газове ембарго, зброя, зброя, зброя… Ці кроки допоможуть нам перемогти росію, зруйнувавши її економіку, армію, а також позбавлять їх бажання воювати та шантажувати західний світ,
– наголосив Андрій Єрмак.
Нагадаємо, що нещодавно Латвія визнала росію країною-спонсоркою тероризму. Після цього російські хакери одразу атакували сайт Сейму країни.
До теми – чи варто боятися погроз росіян щодо ЗАЕС: дивіться відео