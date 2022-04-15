За даними американської преси, це звернення надійшло від Президента України під час однієї з телефонних розмов з очільником США. Розмова стосувалась реакції світу на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Зауважте
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Володимир Зеленський попросив Джо Байдена назвати Росію "країною-спонсоркою тероризму". Вважається, що це одна з найпотужніших і далекосяжних санкцій в арсеналі США.
Джерело:The Washington Post
За даними американської преси, це звернення надійшло від Президента України під час однієї з телефонних розмов з очільником США. Розмова стосувалась реакції світу на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Зауважте
...