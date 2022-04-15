По данным американской прессы, это обращение поступило от Президента Украины во время одного из телефонных разговоров с главой США. Разговор касался реакции мира на полномасштабное вторжение России в Украину.
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Зеленский сам попросил Байдена назвать Россию "страной-спонсором терроризма", – СМИ
Источник:The Washington Post
По данным американской прессы, это обращение поступило от Президента Украины во время одного из телефонных разговоров с главой США. Разговор касался реакции мира на полномасштабное вторжение России в Украину.
Заметьте
Новость дополняется...