Об этом заявило издание Politico со ссылкой на собственные источники. Ранее Дмитрий Кулеба также сказал, что США пока не готовы признать россию государством – спонсором терроризма.

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Почему США опасаются признавать россию государством-спонсором терроризма

В Штатах опасаются, что включение россии в список государств-спонсоров терроризма может поставить под угрозу соглашение о разрешении зерновым судам покидать украинские порты, что уменьшило напряжение на глобальном продовольственном рынке.

Кроме того, страна из черного списка террористов подпадает под общие санкции, из-за которых США фактически лишают американцев возможности участия в деловых отношениях в этих странах. Это будет включать различных субъектов частного сектора и повлияет на ключевые экономические отношения, поддерживаемые США несмотря на ряд санкций.

Некоторые на капитолийском холме приводят к контраргументу: принятие Конгрессом законодательства о признании россии страной-спонсором терроризма не приведет к автоматическому применению санкций, которые сорвут план доставки продуктов питания. Казначейство могло бы также разработать исключения в угоду промышленности,

– пишет издание.

Что этому предшествовало

Еще в мае Верховная Рада Украины обратилась к Конгрессу США с просьбой признать россию страной-спонсором терроризма. С таким же призывом к мировому сообществу регулярно обращаются Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба.

21 июля спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выступила с требованием к госсекретарю США Энтони Блинкену признать россию государством-спонсором терроризма, в противном случае Конгресс сам примет такое решение.

27 июля Сенат США единогласно принял резолюцию, призывающую Государственный департамент признать россию государством-спонсором терроризма. Тогда Зеленский поблагодарил американских сенаторов, единогласно одобривших резолюцию.

Еще 11 августа сейм Латвии признал россию государством, спонсирующим терроризм в мире. Вместе с тем страна призвала Евросоюз прекратить выдавать визы гражданам россии и беларуси.

Добавим, что ранее министерство иностранных дел россии пригрозило США полным расторжением дипломатических отношений в случае признания россии государством-спонсором терроризма. Директор департамента Северной Америки МИД россии александр дарчиев заявил, что москва выдвинула Вашингтону предупреждение.

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