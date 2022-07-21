По данным СМИ, спикер Палаты представителей сказала это Энтони Блинкену во время разговора на этой неделе. Дело в том, что Конгресс предоставил Госсекретарю полномочия вносить страны в список стран-спонсоров терроризма.

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В Конгрессе соглашаются с мнением Пелоси

Журналисты пообщались с представителем Конгресса США, заявившим, что нет никаких препятствий для того, чтобы принять закон о признании России страной-спонсором терроризма. Правда, этот процесс сложнее, чем внесение страны в соответствующий список госсекретарем.

В Конгресс еще в мае внесли законопроект о признании России спонсором терроризма, однако этот документ был направлен именно на то, что Энтони Блинкен должен внести страну-агрессор в соответствующий список.

По данным Госдепа, внесение России в этот список предполагает значительное ужесточение санкций, ведь речь идет и о наказаниях для лиц и стран, ведущих торговлю со спонсором терроризма. То есть санкции против России будут существенно расширены, что можно увидеть на примере Кубы, Ирана, Сирии и Северной Кореи – у них гораздо меньше торговых отношений с миром, чем у России.

СМИ утверждают, что именно этот момент последствий внесения России в список спонсоров терроризма мог повлиять на Госдеп и заставить его скептически относиться к этому.

Встреча Зеленской и Пелоси

В рамках официального визита в США первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с Нэнси Пелоси и вспомнила слова, сказанные ею еще весной, о том, что список стран-спонсоров терроризма можно выбросить, если в нем нет россии.

Во время встречи первая леди Украины и спикер Палаты представителей США говорили о жертвах среди гражданского населения из-за войны в Украине и вообще об очередных преступлениях россиян.

Наш разговор был об очередных преступлениях России. О детях, которых она убила. О унесенных жизнях мирных украинцев. О людях, которые остались без крова. Я искренне благодарна американцам за то, что они с нами в самые темные времена. Ибо это приближает наш общий рассвет,

– подчеркнула Зеленская.

Встреча Елены Зеленской и Нэнси Пелоси / Фото с телеграма первой леди Украины

Обратите внимание! Россия каждый день доказывает, что является не только спонсором терроризма, но и непосредственно террористом. Каждое преступление оккупантов актуализирует вопрос о признании России спонсором терроризма. Одним из последних событий, из-за которого в Украине в который раз призвали присвоить этот статус россии стал ракетный удар по Виннице, унесший жизни 25 мирных жителей.

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