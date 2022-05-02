Спікер зазначив, що відповідний проєкт постанови вже зареєстрували в українському парламенті. Про це народний депутат повідомив на своїй сторінці в соціальних мережах у понеділок, 2 травня.
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Руслан Стефанчук наголосив, що доказів відповідності Росії цьому статусу більш ніж достатньо:
- звірства в Ірпені, Бучі, Маріуполі й інших містах України;
- використання забороненої зброї, зокрема хімічної;
- захоплення в заручники мирного населення;
- постійний ядерний терор;
- підтримка терористів на окупованому Донбасі;
- отруєння сім'ї Скрипалів;
- збиття малайзійського авіалайнера;
- це далеко не весь список.
З роками зло тільки набирає обертів. Історія цьому доказ. Тож не можна зволікати – треба діяти. Місце Росії – в ізоляторі: ми маємо відділити терористів від цивілізованого світу всіма можливими методами,
– підкреслив глава ВРУ.
За словами народного депутата, визнання Росії державою-спонсором тероризму дозволить посилити міжнародні обмежувальні заходи проти неї та консолідувати світ навколо України.
"Верховна Рада закликає США ввести санкції проти урядових і ділових кіл, політсил Росії, що підтримують війну. Парламент і весь український народ розраховує на підтримку", – додав він.
Визнання Росії спонсором тероризму
- Володимир Зеленський неодноразово від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України закликав міжнародну спільноту визнати агресора державою-терористом.
- Верховна Рада 14 квітня ухвалила закон про визнання Росії державою-терористом. Через два тижні, а саме 29 квітня, документ відправили на підпис українському президенту.
- Нед Прайс говорив у квітні, що Держдеп має намір розглянути "всі потенційні варіанти" для притягнення Росії до відповідальності, зокрема визнання її державою-спонсором тероризму.
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