Спікер зазначив, що відповідний проєкт постанови вже зареєстрували в українському парламенті. Про це народний депутат повідомив на своїй сторінці в соціальних мережах у понеділок, 2 травня.

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Руслан Стефанчук наголосив, що доказів відповідності Росії цьому статусу більш ніж достатньо:

звірства в Ірпені, Бучі, Маріуполі й інших містах України;

використання забороненої зброї, зокрема хімічної;

захоплення в заручники мирного населення;

постійний ядерний терор;

підтримка терористів на окупованому Донбасі;

отруєння сім'ї Скрипалів;

збиття малайзійського авіалайнера;

це далеко не весь список.

З роками зло тільки набирає обертів. Історія цьому доказ. Тож не можна зволікати – треба діяти. Місце Росії – в ізоляторі: ми маємо відділити терористів від цивілізованого світу всіма можливими методами,

– підкреслив глава ВРУ.

За словами народного депутата, визнання Росії державою-спонсором тероризму дозволить посилити міжнародні обмежувальні заходи проти неї та консолідувати світ навколо України.

"Верховна Рада закликає США ввести санкції проти урядових і ділових кіл, політсил Росії, що підтримують війну. Парламент і весь український народ розраховує на підтримку", – додав він.

Зверніть увагу! Список держав-спонсорів тероризму складає Державний департамент. У переліку 4 країни: Сирія, Іран, КНДР та Куба. Він дає змогу накласти додаткові санкції.

Визнання Росії спонсором тероризму

Володимир Зеленський неодноразово від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України закликав міжнародну спільноту визнати агресора державою-терористом.

Верховна Рада 14 квітня ухвалила закон про визнання Росії державою-терористом. Через два тижні, а саме 29 квітня, документ відправили на підпис українському президенту.

Нед Прайс говорив у квітні, що Держдеп має намір розглянути "всі потенційні варіанти" для притягнення Росії до відповідальності, зокрема визнання її державою-спонсором тероризму.

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