Штрафи та заборона експорту: що загрожує державі-спонсору тероризму
Україна вже наближається до того, аби Росію додали у такий список. Голова Офісу Президента Андрія Єрмак пояснив, як це вплине на державу-агресорку.
Важливо Росія має бути визнана державою – спонсоркою тероризму, – Зеленський
Це додаткові штрафи, обмеження на іноземну допомогу, заборона на експорт оборонних товарів, які ще більше послаблять Росію,
– зазначив політик.
США вже працюють над цим питанням
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу в Сенаті 27 квітня заявив, що Вашингтон обговорює можливість визнання Росії спонсоркою тероризму. Політик не сумнівається, що росіяни тероризують український народ. Тому зараз юристи працюють над офіційним визнанням.
Блінкен запевнив, що у разі, якщо доведеться змінити для цього закон, Сенат так і зробить.
До речі, зараз у списку держав, які спонсорують тероризм, є Північна Корея, Куба, Сирія та Іран.
До теми дивіться відео про те, що Росія хоче вилучити надлишок зерна на Херсонщині: