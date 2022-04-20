Натомість російські війська, на думку президента України, необхідно визнати терористичною організацією. Про це він заявив під час своєї вечірньої промови 20 квітня, повідомляє 24 канал.

До теми Санкційний пакет має стати болісним для воєнної машини Росії: головне зі звернення Зеленського

Також глава держави наголосив на тому, що санкції проти країни-агресорки необхідно посилювати. Якщо санкції будуть болісними для російської воєнної машини та держави в цілому, це може змусити Росію шукати миру.

Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, а російські збройні сили повинні бути визнані терористичною організацією,

– заявив Зеленський.

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