Российские войска, по мнению президента Украины, необходимо признать террористической организацией. Об этом он заявил во время своей вечерней речи 20 апреля, сообщает 24 канал.

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Также глава государства отметил, что санкции против страны-агрессора необходимо усиливать. Если санкции будут болезненными для российской военной машины и государства в целом, это может вынудить Россию искать мир.

Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, а российские вооруженные силы должны быть признаны террористической организацией,

– заявил Зеленский.

Вечернее обращение Зеленского за 20 апреля: смотрите видео