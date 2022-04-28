Штрафы и запрет на экспорт: что угрожает государству-спонсору терроризма

Украина уже приближается к тому, чтобы Россию прибавили в такой список. Глава Офиса Президента Андрея Ермак объяснил, как это повлияет на государство-агрессора.

Важно Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, – Зеленский

Это дополнительные штрафы, ограничения на иностранную помощь, запрет на экспорт оборонных товаров, которые еще больше ослабят Россию.

– отметил политик.

США уже работают над этим вопросом

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Сенате 27 апреля, заявил, что Вашингтон обсуждает возможность признания России спонсором терроризма. Политик не сомневается, что русские терроризируют украинский народ. Потому сейчас юристы работают над официальным признанием.

Блинкен заверил, что в случае если придется изменить для этого закон, Сенат так и сделает.

Кстати, сейчас в списке государств, спонсирующих терроризм, есть Северная Корея, Куба, Сирия и Иран.

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