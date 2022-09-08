Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Він також зазначив, що проаналізувати порядок денний та ціль візиту Ентоні Блінкена до Києва складно, але важливим є інше – триває зібрання Рамштайн і до України приїздить високопоставлений чиновник країни, яка є ключовою у військовій підтримці України.

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За словами Клочка, росія розгорнула дуже потужні ІПСО та масовано поширює фейковий контент проти України.

"Вони максимально активно розповідають, що у нас суцільні невдачі на фронтах, гине мала наших захисників і взагалі, що Захід та НАТО – монстри", – зазначає експерт.

Не можна недооцінювати цей тиск. Таким чином, у багатьох закрадаються сумніви, чи будуть нас надалі підтримувати наші партнери тощо,

– пояснює Валерій Клочок.

За його словами, візит Блінкена – красномовне свідчення того, що Україну не полишать і ми отримуватимемо допомогу і надалі.

"В цій частині, абсолютно синхронно прозвучали заяви Ллойда Остіна на базі Рамштайн та візит Ентоні Блінкена – це не випадкові речі. Анонсу такого візиту не було і це дуже правильно", – додає Клочок.

На думку фахівця, сама його присутність свідчить про те, що надпотужна держава у військовому та фінансовому плані сьогодні тримає акцент на Україні.

Тож Валерій Клочок резюмує, що переналаштування світу на виробництво зброї, свідчить про те, що ми її отримуватимемо.

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