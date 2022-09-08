Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Он также отметил, что проанализировать повестку дня и цель визита Энтони Блинкена в Киев сложно, но важно другое – идет собрание Рамштайн и в Украину приезжает высокопоставленный чиновник страны, которая является ключевой в военной поддержке Украины.

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По словам Клочко, россия развернула очень мощные ИПСО и массированно распространяет фейковый контент против Украины.

"Они максимально активно рассказывают, что у нас сплошные неудачи на фронтах, гибнет немало наших защитников и вообще, что Запад и НАТО – монстры", – отмечает эксперт.

Нельзя недооценивать это давление. Таким образом, у многих закрадываются сомнения, будут ли нас в дальнейшем поддерживать наши партнеры и т.д.,

– объясняет Валерий Клочок.

По его словам, визит Блинкена – красноречивое свидетельство того, что Украину не оставят и мы будем получать помощь и дальше.

"В этой части абсолютно синхронно прозвучали заявления Ллойда Остина на базе Рамштайн и визит Энтони Блинкена – это не случайные вещи. Анонса такого визита не было и это очень правильно", – добавляет Клочок.

По мнению специалиста, само его присутствие свидетельствует о том, что сверхмощное государство в военном и финансовом плане сегодня держит акцент на Украине.

Поэтому Валерий Клочок резюмирует, что перенастройка мира на производство оружия свидетельствует о том, что мы будем его получать.

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