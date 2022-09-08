Україна отримає 1 мільярд доларів

Про нову масштабну військову допомогу повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, який приїхав у Київ. Він розповів, що адміністрація Джо Байдена надасть 2 мільярди доларів довгострокового іноземного військового фінансування Україні та її сусідам, включаючи членів НАТО та партнерів у регіоні.

До речі Глава Пентагону на відкритті "Рамштайн" згадав про контрнаступ ЗСУ на Півдні

Повідомляється, що Україна отримає близько 1 мільярда доларів.

Решта суми буде розділена між Албанією, Боснією і Герцеговиною, Болгарією, Хорватією, Чехією, Естонією, Грузією, Грецією, Косово, Латвією, Литвою, Молдовою, Чорногорією, Північною. Македонією, Польщею, Румунією, Словаччиною та Словенією.

Гроші спрямовані, щоб допомогти цим країнам "у стримуванні та захисті від нових загроз їхньому суверенітету та територіальній цілісності" шляхом зміцнення їхньої військової інтеграції з НАТО та протидії "російському впливу та агресії".

Ця допомога ще раз демонструє нашу непохитну відданість майбутньому України як демократичної, суверенної та незалежної держави, а також безпеці союзників і партнерів у всьому регіоні,

– йдеться у повідомленні.

Окрім 1 мільярда доларів, Україна отримає оборонну допомогу, яка включає важке озброєння, боєприпаси і бронетехніку вартістю 675 мільйонів доларів. Про це глава Пентагону Ллойд Остін оголосив під час зустрічі у форматі "Рамштайн-5".

Блінкен планує зустріч із Зеленським

У Києві Ентоні Блінкен планується зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Також держсекретар США має відвідати населені пункти поблизу Києва.

Під час неанонсованого візиту до столиці України Блінкен приїхав у лікарню "Охматдит", де навідав дітей, які одужують внаслідок російської агресії.

Там він зустрівся з українською знаменитістю – військовим псом Патроном.



Ентоні Блінкен у лікарні "Охматдит" / Фото Associated Press

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