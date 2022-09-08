Остін зустрівся з Резніковим

Відповідну заяву на відкритті "Рамштайн-5" сказав глава Пентагону Ллойд Остін. Він констатував зміни у війні та місії "Рамштайну".

До теми Найважливіший "Рамштайн", поставлять "крапку", – Піонтковський про зустріч 8 вересня

Зокрема, за його словами, контактну групу було створено, коли союзники намагалися задовольнити найнагальніші потреби України. Тепер же робота має бути спрямована на те, щоб підтримувати Україну протягом тривалого часу.

Ми працюватимемо разом, щоб тренувати українські сили у довгостроковій перспективі. Ми працюватимемо разом, щоб допомогти інтегрувати можливості України та зміцнити її спільні операції у довгостроковій перспективі. Ми працюватимемо разом, щоб модернізувати нашу оборонну і промислову базу, щоб задовольнити потреби України у довгостроковій перспективі. І ми працюватимемо разом над виробництвом та інноваціями, щоб задовольнити потреби України в самообороні в довгостроковій перспективі,

– сказав Остін.

Глаа Пентагону підкреслив, що потрібно активізувати роботу, аби забезпечити Україну інструментами для шляху вперед.

"Це означає постійний і рішучий потік можливостей зараз. Це означає невідкладний перехід до інновацій і того, щоб підштовхнути всі наші оборонно-промислові бази, щоб забезпечити Україну інструментами, які їй знадобляться для важкого шляху вперед. І це означає оновлення і поглиблення нашої рішучості стояти поруч з Україною з підтримкою та силою, які не залежать від будь-якого конкретного дзвінка", – зазначив Остін.

Остін наголосив, що на четвертий місяць після першої зустрічі у форматі "Рамштайн" відбувається ще один ключовий момент війни – наступ ЗСУ на Півдні.

Російські сили продовжують жорстоко обстрілювати українські міста і мирних жителів ракетами та артилерійським вогнем. Але українські сили розпочали контрнаступ на Півдні своєї країни, і вони впроваджують можливості, які ми всі надали, щоб допомогти їм боротися та повернути свою суверенну територію,

– розповів Остін.

Також слід зазначити, що перед "Рамштайном" Остін зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим. Глава Пентагону заявив, що США із союзниками продовжуватимуть робити все від себе залежне, щоб допомогти Україні стримати росію.

Резніков зустрівся з Остіном: відео

Перша зустріч контактної групи відбулася 26 квітня у Німеччині на військовій базі США "Рамштайн". У четвер, 8 вересня, відбуваєтсья "Рамштайн-5".

Третя зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася у штаб-квартирі НАТО та об'єднала міністрів оборони понад 55 країн.

Після четвертого "Рамштайну", який відбувся 20 липня, Сполучені Штати Америки передали Україні ще 4 системи HIMARS.

Вас це може зацікавити – чого очікувати від "Рамштайн-5": дивіться відео