Про це 24 каналу розповів російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. Він вірить, що "Рамштайн-5" буде проривним. Там мають поставити крапку у довгій дискусії щодо того, з якою метою Сполучені Штати допомагають Україні.

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Чекаємо на ATACMS на 300 кілометрів

Піонтковський пригадав відкритий лист до Джо Байдена від 20 високопоставлених американських військових та дипломатів. Вони закликали Сполучені Штати надати Україні усю зброю, яка необхідна для перемоги. Крім того, у листі підкреслили, що необхідно чітко визначитися, з якою метою США допомагають Україні.

"Вони звернулися до Байдена і кажуть: "Президенте, ми допомагаємо Україні. А з якою метою?". Це – перемога України та відновлення територіальної цілісності? Ослаблення росії, щоб вона ніколи не могла вчинити таку агресію, як говорить Остін? Чи, щоб Україна не зазнала поразки, росія не просувалася, а ми не вступили в пряме зіткнення, як говорить Салліван? Це несумісні цілі. Визначмося", – переповів звернення американців Піонтковський.

На його думку, 8 вересня увесь світ почує відповідь на ці запитання. І вона буде позитивною для України. Тому він вірить, що на "Раймштайні-5" оголосять про ракети ATACMS на 300 кілометрів до HIMARS, словацькі літаки МіГ чи навіть американські F-16.

Як наголошує Піонтковський, якщо Україні нададуть таки ракети ATACMS на 300 кілометрів, то там все ж, найімовірніше, ЗСУ попросять не завдавати ракетні удари по території росії, що несправедливо. Утім, українські військові зможуть бити по тимчасово окупованому Криму.

8 вересня буде виділений пакет зброї, який необхідний для перемоги України. Це результат напруженої політичної боротьби… Два завдання – звільнення Херсона та знищення Кримського моста зроблять колосальний удар по путінському режиму, –

підкреслив Піонтковський.

Піонтковський про майбутню зустріч "Рамштайн-5": дивіться відео

Додамо, на думку військового оглядача Дениса Поповича, на п'ятій зустрічі міністрів оборони на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині можуть бути прийняті такі рішення, які дозволять переломити хід війни на користь України. Зокрема, він сподівається, що Україна таки отримає ракети для HIMARS на 300 кілометрів.