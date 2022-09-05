У жовтні 2022 року вже повинен запрацювати лендліз, який також буде обговорюватися на Рамштайні. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Олександр Антонюк.

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Зброї лише побільшає

Фахівець зазначив, що останнім часом з постачанням зброї було певне таке "просідання", але вже на зиму з'являться нові види озброєння.

Я припускаю, що тепер це буде стосуватися не лише протикорабельні ракети. Це буде більш посилена система ППО. Очевидно, буде мовитися про високоточне озброєння та, можливо, почнуть говорити про те, що нам потрібно оновлювати авіацію,

– припустив Олександр Антонюк.

За його словами, сам "Рамштайн-5" не вирішить питання оновлення авіації, але тенденцію щодо цього помітно вже сьогодні. Зокрема й через те, що група українських пілотів вже освоюють нові літаки.

"Я думаю, що на Рамштайні саме говоритимуть про розробку квартальних планів, як нам провести військову кампанію в зимовий період", – переконаний політолог.

Як співіснуватимуть лендліз і Рамштайн

Деякі експерти припускають, що Україна останнім часом отримує менше зброї від партнерів, бо, мовляв, європейці й самі вже очікують лендлізу.

Олександр Антонюк натомість пояснює, що деякі види зброї, які нам конче необхідні, європейські держави можуть передати вже й зараз. Бо нині це питання оперативної логістики.

За рахунок взаємообміну це ж озброєння потім повернеться їм по лендлізу. Я думаю, що така взаємодія може бути обговорена й легалізована вже й зараз,

– пояснив експерт.

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