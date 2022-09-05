Як влучно підмітили журналісти, схоже, тепер американських чиновників не тривожить потенційна реакція москви.

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Варто нагадати, що лише впродовж останніх кількох місяців Вашингтон забезпечував Україну:

новими безпілотниками,

потужними ракетами,

артилерійськими системами на мільярди доларів.

Ймовірно настрої у Вашингтоні змінилися завдяки тому, що кремль так і не виконав свої численні погрози.

З часом адміністрація визнала, що може постачати потужнішу, з більшим радіусом дії і важчу зброю українцям, а росіяни на це ніяк не відреагують,

– сказав колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

За його словами, росіяни блефували і погрожували, але їх ніхто ж не провокував.

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Коли російська армія вторглася в Україну 24 лютого, владімір путін дав чітко зрозуміти, що будь-яка західна країна, яка буде передавати українським військам, буде розглядатися як сторона конфлікту. Однак США не злякалися і швидко кинулися на допомогу Україні, передавши нам зброю на понад 10 мільярдів доларів за 6 місяців.

Водночас Вашингтон відкинув заклики Києва забезпечити його армію винищувачами. Зокрема, на початку березня американський уряд заблокував план передачі польських МіГ-29, боячись ескалації напруги у відносинах з росією.

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Військовий аналітик Інституту Брукінгса Майкл О'Ганлон визнав, що спершу США були більш обережними, тому що не знали, чи зможе путін знайти і атакувати лінії забезпечення і конвої.

Ми були невпевнені, чи піде він на ескалацію, чи Україна зможе використати все те, що ми дали, і чи довго вона протримається у війні з росією,

– сказав він.

Але у серпні американські чиновники у сфері оборони сказали, що США вперше відправить Україні:

розвідувальні безпілотники ScanEagle,

стійкі до мін броньовані машини MaxxPro,

керовані протитанкові ракети TOW,

а також велику кількість інших боєприпасів.

Зміна настроїв у Вашингтоні частково пов'язана з тим, що Київ перевершив усі очікування міжнародної спільноти, яка вважала, що українська столиця за лічені дні буде окупована росією.