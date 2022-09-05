Как точно подметили журналисты, похоже, теперь американских чиновников не тревожит потенциальная реакция москвы.
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Стоит напомнить, что только за последние несколько месяцев Вашингтон обеспечивал Украину:
- новыми беспилотниками,
- мощными ракетами,
- артиллерийскими системами в миллиарды долларов.
Вероятно, настроения в Вашингтоне изменились благодаря тому, что кремль так и не выполнил свои многочисленные угрозы.
Со временем администрация признала, что может поставлять более мощное, с большим радиусом действия и более тяжелое оружие украинцам, а россияне на это никак не отреагируют,
– сказал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.
По его словам, россияне блефовали и угрожали, но их никто не провоцировал.
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Когда российская армия вторглась в Украину 24 февраля, владимир путин дал четко понять, что любая западная страна, которая будет передавать украинским войскам, будет рассматриваться как сторона конфликта. Однако США не испугались и быстро бросились на помощь Украине, передав нам оружие более чем на 10 миллиардов долларов за 6 месяцев.
В то же время Вашингтон отверг призывы Киева обеспечить его армию истребителями. В частности, в начале марта американское правительство заблокировало план передачи польских МиГ-29, опасаясь эскалации напряжения в отношениях с россией.
США изменили поведение, потому что ВСУ превзошли их ожидания
Военный аналитик Института Брукингса Майкл О'Ганлон признал, что сначала США были осторожнее, потому что не знали, сможет ли путин найти и атаковать линии обеспечения и конвои.
Мы были неуверены, пойдет ли он на эскалацию, сможет ли Украина использовать все то, что мы дали, и долго ли она продержится в войне с россией,
– сказал он.
Но в августе американские чиновники в сфере обороны сказали, что США впервые отправят Украине:
- разведывательные беспилотники ScanEagle,
- устойчивые к минам бронированные машины MaxxPro,
- управляемые противотанковые ракеты TOW,
- а также множество других боеприпасов.
Смена настроений в Вашингтоне частично связана с тем, что Киев превзошел все ожидания международного сообщества, которое считало, что украинская столица в считанные дни будет оккупирована россией.
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