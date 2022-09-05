Как точно подметили журналисты, похоже, теперь американских чиновников не тревожит потенциальная реакция москвы.

Важно Ленд-Лиз дает шанс на перевооружение всей армии, – Мусиенко объяснил этапы этого механизма

Стоит напомнить, что только за последние несколько месяцев Вашингтон обеспечивал Украину:

новыми беспилотниками,

мощными ракетами,

артиллерийскими системами в миллиарды долларов.

Вероятно, настроения в Вашингтоне изменились благодаря тому, что кремль так и не выполнил свои многочисленные угрозы.

Со временем администрация признала, что может поставлять более мощное, с большим радиусом действия и более тяжелое оружие украинцам, а россияне на это никак не отреагируют,

– сказал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

По его словам, россияне блефовали и угрожали, но их никто не провоцировал.

Какие месседжи распространяла россия в начале вторжения

Когда российская армия вторглась в Украину 24 февраля, владимир путин дал четко понять, что любая западная страна, которая будет передавать украинским войскам, будет рассматриваться как сторона конфликта. Однако США не испугались и быстро бросились на помощь Украине, передав нам оружие более чем на 10 миллиардов долларов за 6 месяцев.

В то же время Вашингтон отверг призывы Киева обеспечить его армию истребителями. В частности, в начале марта американское правительство заблокировало план передачи польских МиГ-29, опасаясь эскалации напряжения в отношениях с россией.

США изменили поведение, потому что ВСУ превзошли их ожидания

Военный аналитик Института Брукингса Майкл О'Ганлон признал, что сначала США были осторожнее, потому что не знали, сможет ли путин найти и атаковать линии обеспечения и конвои.

Мы были неуверены, пойдет ли он на эскалацию, сможет ли Украина использовать все то, что мы дали, и долго ли она продержится в войне с россией,

– сказал он.

Но в августе американские чиновники в сфере обороны сказали, что США впервые отправят Украине:

разведывательные беспилотники ScanEagle,

устойчивые к минам бронированные машины MaxxPro,

управляемые противотанковые ракеты TOW,

а также множество других боеприпасов.

Смена настроений в Вашингтоне частично связана с тем, что Киев превзошел все ожидания международного сообщества, которое считало, что украинская столица в считанные дни будет оккупирована россией.