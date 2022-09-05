Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що на шляху цього механізму, потрібно пройти два етапи: замовлення оборонних підприємств і програма із збільшення виробництва.

Читайте також Вже скоро, – військовий експерт припустив, коли буде відчутний вплив ленд-лізу

Війна та інтенсивні бойові дії, які тривають – це все викликає потребу значної кількості боєприпасів, зброї, амуніції тощо,

– каже Мусієнко.

За його словами, це має бути постачання не просто зі складів, а налагоджений механізм конвеєрного виробництва.

"Американці дуже добре знають, як повинне працювати таке конвеєрне виробництво, тому вони зараз цим займаються", – пояснює фахівець.

Але також Мусієнко переконаний, що нам важливо від цього ленд-лізу взяти максимум – наприклад, пов’язати себе із проєктами у США чи зі шведами, які також хочуть допомагати.

Україна отримала ленд-ліз 9 травня 2022

9 травня Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Згідно з програмою, США зможуть постачати Україні зброю, транспорт та продовольство за спрощеною процедурою.

Тема ленд-лізу викликає чимало суперечок. Зокрема, наразі інформація про конкретні суми та види озброєння, які можуть постачати у межах цієї програми, залишається невідомою. Ба більше, обговорюється питання надання грантової допомоги замість ленд-лізу, адже сьогодні Україна перебуває в умовах економічної стагнації.

За словами військового експерта Олега Жданова, заводи у США вже працюють у три зміни, аби надати нам необхідне озброєння.

Повний стрім із Олександром Мусієнком: дивіться відео