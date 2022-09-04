Мовиться про зовсім інші логістичні шляхи постачання зброї та боєприпасів. Але головне – їхню кількість. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

До теми Схрещуємо пальці, – експерт припустив, яка зброя може бути у рекордному пакеті допомоги від США

Він припускає, що США здійснюватиме постачання більшої кількості легкоброньованої та важкоброньованої техніки. "Це матиме вплив саме на ефективність контрнаступальних дій", – підкреслив Коваленко.

На думку оглядача, справжній ефект від дії ленд-лізу ми зможемо відчути наприкінці 2022 – на початку 2023 років.

Україна отримуватиме допомогу на безоплатній основі

Зауважимо, наприкінці вересня у США завершується фіскальний рік, а вже у жовтні запрацює довгоочікуваний ленд-ліз для України. Наразі ми отримуємо від американців військову допомогу, за яку не потрібно буде повертати кошти. До кінця 2022 року, переконаний Коваленко, Україна буде забезпечена повною мірою:

боєприпасами для артилерії;

обладнанням для створення максимально вигідних умов для здійснення контрнаступальних дій;

ракетною зброєю;

ББМ.

Велика кількість позицій, додав оглядач, є таємною. "У випадках, коли нам кажуть офіційно "ні", це не означає, що неофіційно, вони не кажуть так", – сказав Коваленко.

Американці не кажуть відкрито про деякі зразки, щоб у росіян не було можливості безпосередньо протидіяти цій техніці.

Якщо прийде інформація, що Україна може отримати високотехнологічний БПЛА розвідувального чи ударного типу від США, росія збиратиме з усієї своєї території залишки Р-330 "Житєль", щоб використовувати його для придушення цих типів БПЛА,

– пояснив Коваленко.

Ленд-ліз для України: коротко

9 травня Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Палата представників схвалила документ ще 28 квітня. Згідно з програмою, США зможуть постачати Україні зброю, транспорт та продовольство за спрощеною процедурою.

Тема ленд-лізу викликає чимало суперечок. Зокрема, наразі інформація про конкретні суми та види озброєння, які можуть постачати у межах цієї програми, залишається невідомою. Ба більше, обговорюється питання надання грантової допомоги замість ленд-лізу, адже сьогодні Україна перебуває в умовах економічної стагнації.

За словами військового експерта Олега Жданова, заводи у США вже працюють у три зміни, аби надати нам необхідне озброєння. Він не виключає, що програма діятиме не до закінчення війни, а поки ЗСУ не будуть повністю переоснащені на західні зразки озброєння.

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