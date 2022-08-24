На цей раз масштабну підтримку отримають вже не всі американські союзники, а лише Україна. Завдяки стратегічному партнерству зі США, українські Збройні Сили отримали нагоду перевершити росію в кількості та якості озброєнь.

Попередній випуск російські кораблі бояться підійти до наших берегів: на що здатна надпотужна ракета "Гарпун"

Згадати тільки Другу світову і тільки СРСР. "Совєти" отримали майже 15 тисяч літаків, 7 тисяч танків, понад 50 тисяч джипів, 375 тисяч вантажівок і сотні тисяч інших видів транспорту, зброї й навіть одягу.

Довідка. Ленд-ліз – це програма згідно із якою союзники США отримували техніку, боєприпаси та комплектуючі до зброї, щоб перемогти нацистську чуму. За 4 роки цієї програми союзники отримали від Вашингтону зброї на 50 мільярдів доларів. За сьогоднішніми мірками – це майже 700 мільярдів.

Не ленд-лізом єдиним

Ленд-ліз – не єдина програма допомоги від США. Ще одна не менш важлива – це пакет допомоги на 40 мільярдів доларів, в рамках якого ЗСУ отримали дрони, контрбатарейні радари, артилерійські установки, РСЗВ та безліч іншої техніки, необхідної для ефективного протистояння ворога.



Байден підписує закон про ленд-ліз / Фото з твітера Angela Perez

Коли ця програма допомоги закінчиться, приблизно в кінці вересня, й почнеться ленд-ліз. Він допоможе не тільки здобути перемогу, а й врешті закінчити війну.

Це дасть шанс спільно зі США розвивати оборонний сектор України, створювати щось нове вже після перемоги. Ця програма – ідеальний приклад партнерства створеного заради перемоги та досягнення миру.

Що означає ленд-ліз конкретно для України

Це програма, яка дозволяє Штатам віддавати Україні в борг або лізинг військове обладнання за спрощеною процедурою. Тобто Білий Дім надаватиме Україні зброю, техніку, боєприпаси та продукцію подвійного призначення, не чекаючи виділення коштів для цього від Конгресу.

Простими словами, в ЗСУ кажуть, що потрібно, а в США – дають. Або принаймні кажуть чи мають це на балансі. Одного дня така програма допомогла подолати нацизм, так само одного дня впаде і рашизм.

Зверніть увагу У США говорять, щоб замість ленд-лізу надавати Україні безповоротну допомогу, – політолог

Чи потрібно буде повертати гроші за ленд-ліз

Так, повертати потрібно, але це не означає, що повернення вимагатимуть одразу. Британія за свої борги розрахувалася у 2006 році. Тобто в них цей процес розтягнувся на 46 років. А росія офіційно ще досі має борг перед США.

Утім, яким би дорогим не був ленд-ліз, він дасть Україні можливість та імпульс виграти війну і зберегти сотні тисяч українських життів. А це – важливіше за будь-які борги.

І головне, що ленд-ліз чітко демонструє і нам, і нашим ворогам, що якими б серйозними, якими б злочинними й терористичними не були погрози та дії росії – ми в цій боротьбі не самі.

Дивіться новий випуск "Зброї перемоги" на 24 каналі: відео

Яку саме зброю передбачає ця програма

Відповідь доволі проста – всю. Всю, крім зброї масового ураження та компонентів до неї. Однак треба пам'ятати, що на фронті важлива не тільки зброя, але й транспорт.

Наприклад, вантажівки, які можуть швидко та у великих кількостях доставляти боєприпаси на лінію фронту.

Бронетранспортери, які безпечно довозитимуть військових на позиції.

Тягачі до гаубиць, контрбатарейні радари та багато інших важливих для фронту речей.

Важливе уточнення – ленд-ліз – це ще й навчання українських військових. Цей процес просто критично необхідний для правильного і найголовніше – ефективного використання такого озброєння.

Важко навіть описати скільки саме і яку саме зброю отримає Україна в межах цієї програми. До прикладу, вже сьогодні Міноборони США розглядає 1 300 пропозицій від 800 компаній. І все це зброя, яку американці готові виготовляти для України аби спільно перемогти в цій непростій боротьбі.

До речі Заводи США вже працюють у три зміни, – Жданов розповів, чого чекати від ленд-лізу

Байден змінив хід історії

Коли 46-й президент США Джо Байден підписав цей указ – він змінив хід історії. Адже стратегічне партнерство США та України, допомога, підтримка і спільна робота і протидії ворогу обов'язково призведуть до перемоги.

Тільки спільними зусиллями можна здолати велике зло, яке сьогодні загрожує не тільки України, а й усьому цивілізованому світу.

Історична мить – як Байден підписував ленд-ліз: дивіться відео