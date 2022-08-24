Про це для 24 каналу розповів Олег Катков – головний редактор видання Defence Express.

До теми Переломний момент: як саме та коли ленд-ліз змінить хід війни росії проти України

"Треба розуміти, що це рекордний пакет. До цього був лише 1 мільярд. А про розуміння масштабу, коли ми говоримо про мільярди на озброєння, то бюджет Міноборони України за 2021 рік на закупівлю всього озброєння від патрона до умовного "Нептуна" він був на 1 мільярд", – розповів експерт.

Що може передбачати допомога

Катков зазначив, що лише за серпень США передали Україні майже 2 мільярди доларів. Якщо передадуть ще 3, то це становитиме 5 річних бюджетів на озброєння.

Що буде у трьох мільярдах – складно передбачити. Якщо мовиться дійсно про довготривалий пакет, то я просто схрещую пальці й сподіваюсь, що там буде F-16 або інший багатофункціональний винищувач, який є у США,

– сказав Катков.

Він додав, що, можливо, це той пакет військової допомоги, який Україна отримає перед ленд-лізом.

Зверніть увагу – Німеччина знову заявляє про допомогу в озброєнні: дивіться відео

Військова допомога для України: останні новини