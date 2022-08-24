Про це для 24 каналу розповів Олег Катков – головний редактор видання Defence Express.
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"Треба розуміти, що це рекордний пакет. До цього був лише 1 мільярд. А про розуміння масштабу, коли ми говоримо про мільярди на озброєння, то бюджет Міноборони України за 2021 рік на закупівлю всього озброєння від патрона до умовного "Нептуна" він був на 1 мільярд", – розповів експерт.
Що може передбачати допомога
Катков зазначив, що лише за серпень США передали Україні майже 2 мільярди доларів. Якщо передадуть ще 3, то це становитиме 5 річних бюджетів на озброєння.
Що буде у трьох мільярдах – складно передбачити. Якщо мовиться дійсно про довготривалий пакет, то я просто схрещую пальці й сподіваюсь, що там буде F-16 або інший багатофункціональний винищувач, який є у США,
– сказав Катков.
Він додав, що, можливо, це той пакет військової допомоги, який Україна отримає перед ленд-лізом.
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Військова допомога для України: останні новини
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- У Німеччині обіцяли передати для ЗСУ 225 ракет Vulcano. Вони знищуватимуть росіян на відстані 70-80 кілометрів.
- США передадуть Україні зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Вони потраплять до ЗСУ впродовж 2 – 3 місяців.