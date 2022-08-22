Про це 24 каналу розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський. Він наголосив, що Vulcano - це керований снаряд, який має газогенератор або реактивний двигун. Саме через це він має таку велику дальність стрільби.

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За його словами, Україні дають більш досконалішу версію цих ракет, яка справді може влучати у рухомі цілі на відстані 70 – 80 кілометрів.

І цікаво те, що снаряди пройшли успішно випробування з французькими САУ Cesar і німецькими Panzerhaubitze 2000. Судячи з усього, такі боєприпаси будуть використовуватися для ураження компактних цілей противника, наприклад, командні пункти чи невеликі склади,

– заявив Іван Киричевський.

Військовий експерт наголосив, що росіяни почали розконцентровувати свої склади боєприпасів, щоб ЗСУ було складніше знищувати їх HIMERS. "Ну тепер ми будемо робити це ракетами Vulcano, щоб точково вражати ворожді цілі", – відповів він.

На питання ведучого, чи достатньо ЗСУ буде 225 ракет Vulcano, Киричевський відповів, що їх всього у світі є близько 2 тисяч.

Добре, що спочатку дають хоча б 225 ракет. ЗСУ покажуть ефект і, очевидно, що німці дадуть ще більше. Бо зараз зростає попит на високотехнологічну зброю після того, як Збройні Сили України показали, що можна цією зброєю зробити,

– сказав військовий експерт.

Киричевський додав, що це дуже високотехнологічний снаряд. "Його росіяни не потягнули, хоча в них є виробництво керованих боєприпасів", – сказав він.

Нещодавно Німеччина передала Україні зброю

10 серпня стало відомо, що Німеччина в рамках військової допомоги надала Україні ще чотири Gepard. Раніше ЗСУ вже отримали 8 таких зенітних танків.

Однак обійшлось не одними Gepard. Крім них, Берлін надав:

10 транспортних засобів HMMWV,

3 броньовані евакуаційні машини 2;

8 мобільних наземних радарів і тепловізійних приладів;

49 тисяч боєприпасів для систем ППО та інше.

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