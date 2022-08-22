Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. Он подчеркнул, что Vulcano – это управляемый снаряд, имеющий газогенератор или реактивный двигатель. Именно поэтому он имеет такую большую дальность стрельбы.

К теме Глава МИД Германии и Бундестаг призвали увеличить поставки оружия Украине

По его словам, Украине дают более совершенную версию этих ракет, которая действительно может попадать в движущиеся цели на расстоянии 70-80 километров.

И интересно то, что снаряды прошли успешно испытания с французскими САУ Cesar и немецкими Panzerhaubitze 2000. Судя по всему, такие боеприпасы будут использоваться для поражения компактных целей противника, например командные пункты или небольшие составы.

– заявил Иван Киричевский.

Военный эксперт подчеркнул, что россияне начали расконцентрировать свои склады боеприпасов, чтобы ВСУ было сложнее уничтожать их HIMERS. "Ну, теперь мы будем делать это ракетами Vulcano, чтобы точечно поражать враждебные цели", – ответил он.

На вопрос ведущего, достаточно ли ВСУ будет 225 ракет Vulcano, Киричевский ответил, что их всего в мире около 2 тысяч.

Хорошо, что сначала дают хотя бы 225 ракет. ВСУ покажут эффект и очевидно, что немцы дадут еще больше. Потому что сейчас растет спрос на высокотехнологичное оружие после того, как Вооруженные Силы Украины показали, что можно этим оружием сделать,

– сказал военный эксперт.

Киричевский добавил, что это очень высокотехнологичный снаряд. "Его россияне не потянули, хотя у них есть производство управляемых боеприпасов", – сказал он.

Недавно Германия передала Украине оружие

10 августа стало известно, что Германия в рамках военной помощи предоставила Украине еще четыре Gepard. Ранее ВСУ уже получили 8 таких зенитных танков.

Однако обошлось не одними Gepard. Кроме них, Берлин предоставил:

10 транспортных средств HMMWV,

3 бронированные эвакуационные машины 2;

8 мобильных наземных радаров и тепловизионных приборов;

49 тысяч боеприпасов для систем ПВО и т.д.

Вы могли пропустить – россия вряд ли оккупирует новые территории в ближайшие месяцы, – ISW