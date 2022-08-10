Об этом сообщили в очередном бюджетном отчете Федерального правительства Германии. В документе, обнародованном 9 августа, также перечислена и другая помощь, поступившая в течение прошлой недели 1-7 августа.

Важно Можно использовать как для защиты, так и для наступления: особенности Gepard, которые передаст Германия

Какую помощь оказала Германия в течение недели:

4 уже упомянутых зенитных танка Gepard;

10 транспортных средств HMMWV (8 наземных радиолокационных носителей, 2 станции помех/дронов)*

3 бронированные эвакуационные машины 2;

7 глушилок;

8 электронных устройств для борьбы с дронами;

4 мобильные дистанционно управляемые и защищенные устройства разминирования;

8 мобильных наземных радаров и тепловизионных приборов;

1 высокочастотный прибор с оборудованием;

49 тысяч боеприпасов для систем ПВО;

2 холодильника для медицинских средств.

Пример работы Gepard, которые предоставили Украине: смотрите видео