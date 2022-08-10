Про це повідомили в черговому бюджетному звіті Федерального уряду Німеччини. В оприлюдненому 9 серпня документі також перерахована й інша допомога, яка надійшла протягом минулого тижня 1 – 7 серпня.

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Яку допомогу надала Німеччина протягом тижня:

  • 4 вже згаданих зенітних танки Gepard;
  • 10 транспортних засобів HMMWV (8 наземних радіолокаційних носіїв, 2 станції перешкод/дронів)*
  • 3 броньовані евакуаційні машини 2;
  • 7 глушилок;
  • 8 електронних пристроїв для боротьби з дронами;
  • 4 мобільні дистанційно керовані та захищені пристрої розмінування;
  • 8 мобільних наземних радарів і тепловізійних приладів;
  • 1 високочастотний прилад з обладнанням;
  • 49 тисяч боєприпасів для систем ППО;
  • 2 холодильники для медичного майна.

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