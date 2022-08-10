Про це повідомили в черговому бюджетному звіті Федерального уряду Німеччини. В оприлюдненому 9 серпня документі також перерахована й інша допомога, яка надійшла протягом минулого тижня 1 – 7 серпня.

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Яку допомогу надала Німеччина протягом тижня:

4 вже згаданих зенітних танки Gepard;

10 транспортних засобів HMMWV (8 наземних радіолокаційних носіїв, 2 станції перешкод/дронів)*

3 броньовані евакуаційні машини 2;

7 глушилок;

8 електронних пристроїв для боротьби з дронами;

4 мобільні дистанційно керовані та захищені пристрої розмінування;

8 мобільних наземних радарів і тепловізійних приладів;

1 високочастотний прилад з обладнанням;

49 тисяч боєприпасів для систем ППО;

2 холодильники для медичного майна.

Приклад роботи Gepard, які надали Україні: дивіться відео

Зауважте! З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання додаткових деталей. Зокрема, щодо способів і часу доставляння допомоги. Тому в цьому списку лише підтримка, яку вже отримало наше Міноборони. З повним переліком німецької допомоги Україні від 24 лютого можна ознайомитися за цим посиланням.

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