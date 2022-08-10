Про це повідомили в черговому бюджетному звіті Федерального уряду Німеччини. В оприлюдненому 9 серпня документі також перерахована й інша допомога, яка надійшла протягом минулого тижня 1 – 7 серпня.
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Яку допомогу надала Німеччина протягом тижня:
- 4 вже згаданих зенітних танки Gepard;
- 10 транспортних засобів HMMWV (8 наземних радіолокаційних носіїв, 2 станції перешкод/дронів)*
- 3 броньовані евакуаційні машини 2;
- 7 глушилок;
- 8 електронних пристроїв для боротьби з дронами;
- 4 мобільні дистанційно керовані та захищені пристрої розмінування;
- 8 мобільних наземних радарів і тепловізійних приладів;
- 1 високочастотний прилад з обладнанням;
- 49 тисяч боєприпасів для систем ППО;
- 2 холодильники для медичного майна.
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