Vulcano – це високоточні артилерійські снаряди. Вони підсилять українські гармати калібру 155 мм. Як пише "Мілітарний", такі снаряди спільно розробляють концерни Leonardo та Diehl.
До речі У США готуються передати Україні ЗРК NASAMS: коли ЗСУ нарешті їх отримають
Які Vulcano отримає Україна
Існує кілька типів Vulcanо. Наприклад, Vulcano BER – снаряд без модуля наведення. Він вражає цілі до 50 кілометрів при стрільбі з гармат стволами 52 калібру.
Натомість Vulcano GLR – вдосконалена версія боєприпасу. Такі снаряди точніше влучають у цілі завдяки системі прицілювання INS/GPS з напівактивною лазерною системою наведення.
При стрільбі з гармат довжиною ствола 52 калібру можливе влучання до 70 – 80 км. Такий тип снаряда сумісний з будь-якою артилерією НАТО калібром 155 міліметрів. Його маса менша, ніж у класичного снаряда, але він швидший.
Щоправда, наразі невідомо, який саме тип Vulcano отримає Україна.
Німеччина передала Gepard
10 серпня повідомили, що Німеччина в рамках військової допомоги надала Україні ще чотири Gepard. Раніше ЗСУ вже отримали 8 таких зенітних танків.
Однак обійшлось не одними Gepard. Крім них, Берлін надав:
- 10 транспортних засобів HMMWV,
- 3 броньовані евакуаційні машини 2;
- 8 мобільних наземних радарів і тепловізійних приладів;
- 49 тисяч боєприпасів для систем ППО та інше.