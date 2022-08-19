Vulcano – це високоточні артилерійські снаряди. Вони підсилять українські гармати калібру 155 мм. Як пише "Мілітарний", такі снаряди спільно розробляють концерни Leonardo та Diehl.

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Які Vulcano отримає Україна

Існує кілька типів Vulcanо. Наприклад, Vulcano BER – снаряд без модуля наведення. Він вражає цілі до 50 кілометрів при стрільбі з гармат стволами 52 калібру.

Натомість Vulcano GLR – вдосконалена версія боєприпасу. Такі снаряди точніше влучають у цілі завдяки системі прицілювання INS/GPS з напівактивною лазерною системою наведення.

При стрільбі з гармат довжиною ствола 52 калібру можливе влучання до 70 – 80 км. Такий тип снаряда сумісний з будь-якою артилерією НАТО калібром 155 міліметрів. Його маса менша, ніж у класичного снаряда, але він швидший.

Щоправда, наразі невідомо, який саме тип Vulcano отримає Україна.

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