В октябре 2022 года уже должен заработать ленд-лиз, который также будет обсуждаться на Рамштайне. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Александр Антонюк.

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Оружия станет только больше

Специалист отметил, что в последнее время с поставкой оружия было определенное такое "проседание", но уже на зиму появятся новые виды вооружения.

Я предполагаю, что теперь это будет касаться не только противокорабельных ракет. Это будет более усиленная система ПВО. Очевидно, будет говориться о высокоточном вооружении и, возможно, начнут говорить о том, что нам нужно обновлять авиацию,

– предположил Александр Антонюк.

По его словам, сам "Рамштайн-5" не решит вопрос обновления авиации, но тенденция по этому поводу заметна уже сегодня. В том числе и потому, что группа украинских пилотов уже осваивает новые самолеты.

"Я думаю, что на Рамштайне именно будут говорить о разработке квартальных планов, как нам провести военную кампанию в зимний период", – убежден политолог.

Как будут сосуществовать лендлиз и Рамштайн

Некоторые эксперты предполагают, что Украина в последнее время получает меньше оружия от партнеров, потому что, мол, европейцы и сами уже ждут ленд-лиза.

Александр Антонюк поясняет, что некоторые виды оружия, которые нам крайне необходимы, европейские государства могут передать уже и сейчас. Потому что сейчас это вопрос оперативной логистики.

За счет взаимообмена это же вооружение потом вернется им по ленд-лизу. Я думаю, что такое взаимодействие может быть обсуждено и легализовано уже и сейчас,

– объяснил эксперт.

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