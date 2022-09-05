Наступний "Рамштайн" відбудеться 8 вересня

Під час зустрічі Резніков та Брінк обмінялися думками щодо позицій сторін напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 8 вересня у Німеччині.

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Повідомляється, що Резніков висловив подяку американській стороні за плідну співпрацю, підтримку України та військовослужбовців ЗСУ.

Участь в зустрічі також взяли заступник міністра оборони Олександр Поліщук, заступник Головнокомандувача ЗСУ Євген Мойсюк та військовий аташе з питань оборони США в Україні Геррік Хармон.

Що відомо про формат "Рамштайн"

Від початку утворення Контактної групи з питань допомоги України пройшли вже чотири зустрічі, на яких партнери України оголосили про виділення оборонної допомоги. Відтак, 8 вересня це вже буде п'ятий "Рамштайн".

Перша відповідна зустріч відбулася 26 квітня у Німеччині на військовій базі США "Рамштайн". Тоді до зустрічі приєдналися 40 країн й Україні вирішили надати обладнання для самооборони на понад 5 мільярдів доларів.

До другої зустрічі, яка відбулася 23 травня, приєдналися представники ще 4 країн світу. Третя зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася у штаб-квартирі НАТО та об'єднала міністрів оборони понад 55 країн. Україна знову отримала військову допомогу від партнерів.

Після четвертого "Рамштайну", який відбувся 20 липня, Сполучені Штати Америки передали Україні ще чотири системи HIMARS.

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