Наступний "Рамштайн" відбудеться 8 вересня
Під час зустрічі Резніков та Брінк обмінялися думками щодо позицій сторін напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 8 вересня у Німеччині.
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Повідомляється, що Резніков висловив подяку американській стороні за плідну співпрацю, підтримку України та військовослужбовців ЗСУ.
Участь в зустрічі також взяли заступник міністра оборони Олександр Поліщук, заступник Головнокомандувача ЗСУ Євген Мойсюк та військовий аташе з питань оборони США в Україні Геррік Хармон.
Що відомо про формат "Рамштайн"
- Від початку утворення Контактної групи з питань допомоги України пройшли вже чотири зустрічі, на яких партнери України оголосили про виділення оборонної допомоги. Відтак, 8 вересня це вже буде п'ятий "Рамштайн".
- Перша відповідна зустріч відбулася 26 квітня у Німеччині на військовій базі США "Рамштайн". Тоді до зустрічі приєдналися 40 країн й Україні вирішили надати обладнання для самооборони на понад 5 мільярдів доларів.
- До другої зустрічі, яка відбулася 23 травня, приєдналися представники ще 4 країн світу. Третя зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася у штаб-квартирі НАТО та об'єднала міністрів оборони понад 55 країн. Україна знову отримала військову допомогу від партнерів.
- Після четвертого "Рамштайну", який відбувся 20 липня, Сполучені Штати Америки передали Україні ще чотири системи HIMARS.
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