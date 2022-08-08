Німеччина планує зробити "ширший внесок", аніж у форматі "Рамштайну"

Про це повідомив речник Міноборони Німеччини Арно Колац. Він заявив, що зустріч у Копенгагені дещо буде відрізнятися від звичного формату "Рамштайн".

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Нам важливо, щоб допомога могла бути стійкою, тривалою. І це дещо відрізняє цей формат від формату "Рамштайн", де йдеться про короткострокові поставки зброї Україні. Формат цієї конференції дуже добре вписується в нашу концепцію,

– сказав Колац.

Повідомляється, що в Копенгагені будуть обговорені питання довгострокового фінансування, підготовки українських військових та інше. Речник німецького Міноборони анонсував, що Німеччина планує зробити свій внесок, який "буде трохи ширшим, ніж у форматі "Рамштайну".

Водночас Арно Колац зауважив, що конференція в Копенгагені – це своєрідне продовження і розширенням формату "Рамштайн".

Він також розповів, що Німеччина одна з трьох країн, які постачають Україні установки запуску ракет. Окрім того, за словами Колаца, Німеччина надає Україні радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби Cobra для боротьби з російською артилерією, дронів тощо.

Речник німецького Міноборони додав, що Німеччина також забезпечує логістику для використання наданої нею зброї, ремонт і підготовку персоналу.

Що відомо про формат "Рамштайн"

Перша зустріч у форматі "Рамштайн", на якій світові партнери України обговорюють підтримку нашої держави у війні з росією, відбулася 26 квітня у Німеччині на військовій базі США "Рамштайн". До зустрічі приєдналися 40 країн. На ній вирішили надати Україні обладнання для самооборони на загальну суму понад 5 мільярдів доларів.

Вдруге зустріч відбулася 23 травня і до неї приєдналися представники ще 4 країн світу. Третя зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі й об'єднала міністрів оборони понад 55 країн. Україна отримала військову допомогу від США, Польщі, Словаччини, Нідерландів, Канади та Німеччини.

Вчетверте Україна зустрілася із союзниками у форматі "Рамштайн" 20 липня. Тоді глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні ще чотири високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

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