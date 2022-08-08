Германия планирует сделать "более широкий вклад", чем в формате "Рамштайна"

Об этом сообщил спикер Минобороны Германии Арно Колац. Он заявил, что встреча в Копенгагене будет несколько отличаться от привычного формата "Рамштайн".

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Нам важно, чтобы помощь могла быть устойчивой, продолжительной. И это несколько отличает этот формат от формата Рамштайн, где речь идет о краткосрочных поставках оружия Украине. Формат этой конференции очень хорошо вписывается в нашу концепцию,

– сказал Колац.

Сообщается, что в Копенгагене будут обсуждены вопросы долгосрочного финансирования, подготовки украинских военных и прочее. Представитель немецкого Минобороны анонсировал, что Германия планирует внести свой вклад, который "будет немного шире, чем в формате "Рамштайна".

В то же время Арно Колац отметил, что конференция в Копенгагене – это своеобразное продолжение и расширение формата "Рамштайн".

Он также рассказал, что Германия одна из трех стран, поставляющих Украину установки запуска ракет. Кроме того, по словам Колаца, Германия предоставляет Украине радиолокационные станции контрбатарейной борьбы Cobra для борьбы с российской артиллерией, дронами и тому подобное.

Представитель немецкого Минобороны добавил, что Германия также обеспечивает логистику для использования предоставленного ею оружия, ремонта и подготовки персонала.

Что известно о формате "Рамштайн"

Первая встреча в формате "Рамштайн", на котором мировые партнеры Украины обсуждают поддержку нашего государства в войне с россией, прошла 26 апреля в Германии на военной базе США "Рамштайн". К встрече присоединились 40 стран. На ней решили предоставить Украине оборудование для самообороны на общую сумму более 5 миллиардов долларов.

Второй раз встреча состоялась 23 мая и к ней присоединились представители еще 4 стран мира. Третья встреча в формате "Рамштайн" прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и объединила министров обороны более 55 стран. Украина получила военную помощь от США, Польши, Словакии, Нидерландов, Канады и Германии.

В четвертый раз Украина встретилась с союзниками в формате "Рамштайн" 20 июля. Тогда глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине еще четыре высокомобильных артиллерийских ракетных системы HIMARS.

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