О том, что Украине предоставят дополнительные HIMARS, сообщил глава Минобороны США Ллойд Остин в начале встречи министров обороны в формате "Рамштайн-4", которая состоялась 20 июля.

США хотят дать Украине возможность поражать врага на большей дистанции

Ллойд Остин заявил, что США хотят улучшить возможности Украины поражать на большие дистанции. Штаты и дальше будут предоставлять Украине боеприпасы для системы HIMARS и дальнобойной артиллерии. При этом Остин пока не уточнил, дадут ли нам боеприпасы для HIMARS наибольшей дальности.

США придерживаются того, чтобы улучшить возможности Украины поражать большие дистанции. США также придерживаются того, чтобы и дальше предоставлять боеприпасы для систем HIMARS и дальнобойной артиллерии. На следующей неделе мы выпустим новый пакет военной помощи Украине. Он будет включать в себя боеприпасы и вооружение для Украины. Также он будет включать 4 системы HIMARS,

– сказал министр обороны США.

Отметим, что накануне Белый дом уже анонсировал пакет военной помощи для Украины. Однако количество HIMARS, которые нам предоставят, было неизвестно.