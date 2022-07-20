Вчера украинцев ошарашила новость о том, что Венгрия изменила свою позицию относительно транзита оружия в Украину и решила не препятствовать поставкам вооружения. Однако теперь венгерская сторона то ли "переобулась", то ли скандально оправдалась, заявив, что не имела ничего такого в виду.

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Венгрия не позволит поставлять оружие через свою границу

Увидев новость о том, что Венгрия решила разрешить транзит оружия в Украину, местные журналисты сразу обратились в МИД. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мате Пацолай ответил не сразу, однако потом все-таки отписал и заявил, что Венгрия не изменила своей позиции относительно поставки оружия.

Позиция Венгрии по поставкам оружия с самого начала была четкой: мы не будем посылать солдат или оружие в Украину, и мы не позволим поставкам оружия пересекать венгерско-украинскую границу,

– сказал Мате Пацолай.

Он подчеркнул, что "эта позиция остается неизменной, поэтому любой портал новостей, утверждающий обратное, не соответствует действительности".

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Спикер МИД Венгрии пояснил, что власти страны не хотят разрешать транзит оружия через венгерско-украинскую границу, потому что якобы это "представляет угрозу безопасности территории Закарпатья и поставит под угрозу безопасность венгерского народа".

Логика венгерских властей не очень понятна. Из этого сообщения выходит, что жители Закарпатья более защищены от российской агрессии, когда Минобороны Украины получает поставки оружия с препятствиями и задержками.

Отметим, что это уже не впервые венгерская сторона так объясняет запрет на транзит оружия в Украину через свою границу.

В начале июля венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что в случае поставок оружия через венгерско-украинскую границу, эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Поскольку на Западе Украины проживает около 150 тысяч венгров, власть Венгрии очень переживает за их безопасность и не хочет, чтобы эти регионы обстреливались.

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