Венгрия опасается российских обстрелов

Причину отказа от снабжения оружием в интервью объяснил венгерский министр иностранных дел Петер Сиярто. По его словам, Будапешт не хочет подвергать опасности российских обстрелов венгров, проживающих на Закарпатье.

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150 тысяч венгров проживают в западной части Украины. Очевидно, что в случае поставки нами оружия эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам обитания венгров. Мы должны принимать во внимание безопасность Венгрии и венгров,

– подчеркнул Сиярто.

Он добавил, что именно поэтому граница Украины с Венгрией сейчас якобы самая безопасная.

"Поэтому Международный Красный крест ведет свою логистику из Венгрии", – подчеркнул глава МИД.

Наша цель – не быть вовлеченными в войну, – Сиярто

Министр заявил, что его страна столкнулась с самой большой в истории гуманитарной нагрузкой, приняв 630 тысяч беженцев из Украины. В то же время Сиярто не ожидает того, что "кто-то будет благодарить венгров" за работу и образование для украинцев.

Ждем одну вещь: не провоцировать нас, не винить нас, не говорить о нас плохо только потому, что мы одобрили одно решение (отказ в поставке оружия – 24 канал),

– Сиярто.

Он подчеркнул, что главная цель Венгрии – "не быть вовлеченными в эту войну каким-либо образом".

Венгрия уже отметилась своей пророссийской позицией во время полномасштабной войны в Украине. Страна долго блокировала введение нефтяного эмбарго против России. Поэтому президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен даже пришлось лететь в Будапешт, чтобы поговорить с венгерским премьером Виктором Орбаном. В конце концов эмбарго ввели.

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