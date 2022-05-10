По словам фон дер Ляен, вечерняя дискуссия с Орбаном помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью.

Кстати Президент Еврокомиссии едет в Венгрию: будет говорить с Орбаном о нефтяном эмбарго

Есть прогресс

Президент Еврокомиссии отметила, что в переговорах достигли прогресса, хотя признала – нужна дальнейшая работа.

Политик добавила, что создает рискованный инвестиционный фонд с региональными игроками для укрепления сотрудничества в области нефтяной инфраструктуры.

Позиция Венгрии

Официальный Будапешт заблокирует санкции ЕС против России. Дело в том, что Европейская комиссия еще 4 мая подготовила проект 6 пакета санкций. Однако, их должны поддержать все члены ЕС.

Среди ограничений предлагается эмбарго на российскую нефть. Кроме того, российский Сбербанк хотят отключить от системы SWIFT. Это серьезно ослабит экономику агрессора. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза почти пришли к согласию по этому пакету санкций. Помешает Венгрия.

Так, Орбан назвал новый пакет санкций против России "исторической ошибкой". Он убежден, что ни Венгрия, ни ЕС не готовы отказаться от российского газа, нефти и угля.

Европа всячески пытается убедить Будапешт передумать. К примеру, 8 мая состоялась встреча послов ЕС. Однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что его страна не будет менять свою позицию по эмбарго нефти из России.

Венгрия могла знать о планах Путина

Секретарь СНБО Алексей Данилов 2 мая заявил, что Венгрия заранее знала о планах Путина начать полномасштабную войну в Украине. Более того, страна якобы намеревалась забрать часть территорий себе.

В посольстве Венгрии это отвергли. Заявили, что эти утверждения содержат ложные и необоснованные обвинения. Также они разжигают ненависть против венгерского народа в украинском обществе. Наконец, просили объяснений.

Смотрите больше – Венгрия назвала условие, при котором согласится на эмбарго: