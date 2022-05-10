За словами фон дер Ляєн, вечірня дискусія з Орбаном допомогла прояснити питання, пов'язані із санкціями та енергетичною безпекою.

До речі Президентка Єврокомісії їде в Угорщину: говоритиме з Орбаном про нафтове ембарго

Є прогрес

Президентка Єврокомісії відзначила, що в перемовинах досягли прогресу, хоча визнала –потрібна подальша робота.

Політикиня додала, що створює ризикований інвестиційний фонд з регіональними гравцями для зміцнення співпраці в галузі нафтової інфраструктури.

Позиція Угорщини

Офіційний Будапешт блокує санкції ЄС проти Росії. Річ у тім, що Європейська комісія ще 4 травня підготувала проєкт 6 пакету санкцій. Однак їх повинні підтримати всі члени ЄС.

Серед обмежень пропонують ембарго на російську нафту. Крім того, російський "Сбербанк" хочуть відключить від системи SWIFT. Це серйозно послабить економіку агресора. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що країни Євросоюзу майже дійшли згоди щодо цього пакета санкцій. На заваді стоїть Угорщина.

Так, Орбан назвав новий пакет санкцій проти Росії "історичною помилкою". Він переконаний, що ні Угорщина, ні ЄС не готові відмовитись від російських газу, нафти та вугілля.

Європа всіляко намагається переконати Будапешт передумати. Наприклад, 8 травня відбулася зустріч послів ЄС. Однак глава МЗС Угорщини Петер Сійярто сказав, що його країна не буде змінювати свою позицію щодо ембарго нафти з Росії.

Угорщина могла знати про плани Путіна

Секретар РНБО Олексій Данілов 2 травня заявив, що Угорщина заздалегідь знала про плани Путіна розпочати повномасштабну війну в Україні. Ба більше, країна нібито мала намір забрати частину територій собі.

У посольстві Угорщини це відкинули. Заявили, що ці твердження містять неправдиві та необґрунтовані звинувачення. Також вони розпалюють ненависть проти угорського народу в українському суспільстві. Зрештою, просили пояснень.

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